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Anadolu yakasında yağmur başladı
İstanbul’da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu yakasında etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle Kartal’da bulunan bir evin bahçesini su bastı.
Asayiş 21.08.2019, 12:08 21.08.2019, 12:20
İstanbul’da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu yakasında etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle Kartal’da bulunan bir evin bahçesini su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şiddetli yağmur beklendiğini vatandaşlara aktarmıştı. Anadolu yakasında beklenen şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle Kartal’da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Suyun bastığı evin sakinleri kovalarla bahçedeki suyu tahliye etmeye çalıştı.
(Halit Arslan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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