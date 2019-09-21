Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklanmalarından sonra bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iki şüphelinin de daha önceden başlayan ve hala devam eden yargılama konusu suçlardan tutuklandıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklanmalarından sonra bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iki şüphelinin de daha önceden başlayan ve hala devam eden yargılama konusu suçlardan tutuklandıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
Ancak şüphelilerin tutuklanmaları sonrasında bir kısım basın yayın organlarında her iki şüphelinin de daha önceden başlayan ve halen devam eden yargılama konusu suçlardan tutuklandıkları yönünde gerçekle bağdaşmayan haberler yapıldığı görülmüştür. Oysaki; şüpheli Selahattin Demirtaş’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/189 Esas Sayılı dosyası kapsamında Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme (TCK 214/1, 218), 2911 Sayılı Yasanın 32. Maddesine Muhalefet Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme (TCK 314/1) maddelerine konu suçlardan yargılandığı,
Şüpheli Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/159 Esas sayılı dosyası kapsamında Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme (TCK 214/1), 2911 Sayılı Yasaya Muhalefet, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme (TCK 314/1) maddelerine konu suçlardan yargılandığı,
Yukarıda da açıklandığı üzere, her iki şüphelinin dosyamız kapsamında tutuklanmış oldukları suçlar ile yukarıda mahkemeleri ve esas numaraları belirtilen dosyalardaki yargılama konusu suçların ve suça konu fiillerin tamamen farklı olduğu hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur.”(Neşra Durmaz/İHA)
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