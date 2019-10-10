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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan HDP’li vekillere soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, HDP 27. dönem milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Asayiş 10.10.2019, 10:58 10.10.2019, 11:09
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, HDP 27. dönem milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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