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Ankara'da gecekondu bölgesinde yangın

ANKARA'nın Mamak ilçesinde metruk gecekonduların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangında, 10 gecekondu küle döndü. Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde bulunan gecekondu bölgesinde yangın haberi.

Asayiş 04.08.2019, 16:56 04.08.2019, 17:25
Ankara'da gecekondu bölgesinde yangın

ANKARA'nın Mamak ilçesinde metruk gecekonduların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangında, 10 gecekondu küle döndü.
Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde bulunan gecekondu bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, 10 metruk gecekonduyu teslim aldı. Evlerin yandığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı.

Yanan gecekonduların metruk olması sebebiyle olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Fikret Yılmaz, "Evde istirahat ediyordum, arkadaşım telefon açtı 'yangın var' dedi. Ben de çıktım, geldim, üst kısımda evin alev aldığını gördüm. Yan tarafa sıçrıyordu. Hemen itfaiyeyi aradım. Evin yandığı tarafa geçtim, bahçem yanıyordu, hortumla söndürdüm. İtfaiye geç geldiği için ve bir ekibi olduğu için, ekip yeterli gelmedi. Bu görmüş olduğunuz yerden yukarı doğru en aşağı 6 ev yandı. Bu evler şu an boştu, dolu da olabilirdi. İtfaiye biraz daha geç gelmiş olsaydı, bütün mahalle harabe olacaktı. İtfaiye koordine olamadı, koordine olabilmiş olsalardı belki 2 ev yanacaktı" dedi.
 

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