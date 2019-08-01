Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı
ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı.
ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılardan birinin askeri personel olduğu belirtildi.
Akay kavşağının Kızılay yönündeki bir şeridi, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaza sonrası otomobilde yapılan aramada, bira kutuları bulundu. Trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
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