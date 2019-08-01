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Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı.

Asayiş 01.08.2019, 03:58 01.08.2019, 08:58
Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kızılay yönünde giden Osman Selim Akçı yönetimindeki 06 BMC 559 plakalı otomobil, Akay kavşağında kontrolden çıkarak, Erhan Yaman'ın park ettiği 06 ZJP 29 plakalı gsm şirketine ait hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Otomobilin ön kısmı çarpmanın şiddetiyle kamyonun altına girdi. Kazada, sürücü Akçı ile yanındaki arkadaşları Hakan Mutlu ve Erhan Y. otomobilde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılardan birinin askeri personel olduğu belirtildi.

Akay kavşağının Kızılay yönündeki bir şeridi, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaza sonrası otomobilde yapılan aramada, bira kutuları bulundu. Trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
 

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