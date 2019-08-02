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Ankara'daki O saldırının faillerinden biri yakalandı
Ankara Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın faillerinden birisi Hakkari’de yakalandı.
Asayiş 02.08.2019, 18:18 02.08.2019, 18:54
Ankara Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın faillerinden birisi Hakkari’de yakalandı.
Yakalanan şahsın 13 Mart 2016 tarihinde Ankara ili Kızılay Meydanı Güvenpark civarında meydana gelen ve 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 349 vatandaşımızın yaralandığı ve 107 kurum ve aracın zarar gördüğü bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden şahıs olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
(İHA)
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