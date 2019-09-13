Son Dakika
Hatice’den son saniyede altın tekme!
Ankara merkezli sahte kupon operasyonu : 10 gözaltı
İstanbul Havalimanı’nda "Acil Müdahale Timleri" göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’daki terör saldırısı ve anneler açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 17 Eylül'de
Diyarbakır şehitleri ‘kahrolsun PKK’ sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Devlet olarak yanınızdayız’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyarbakır açıklaması
Milli Savunma Bakanlığından Diyarbakır paylaşımı
ilk finalist Avustralya’yı 95-88 mağlup eden İspanya oldu

Ankara merkezli sahte kupon operasyonu : 10 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, sosyal medya üzerinden yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı kuponlar satarak dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.

Asayiş 13.09.2019, 15:29 13.09.2019, 16:15
Ankara merkezli sahte kupon operasyonu : 10 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, sosyal medya üzerinden yüksek oranlı ve garantili maçların yer aldığı kuponlar satarak dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden tanıştıkları kişilere ’kesin tutacak’ garantisi, ’TFF’de tanıdıklarımız var’ gibi yalanlar kullanarak insanları dolandırdıkları tespit edilen suç örgütü elemanlarını 6 aylık teknik takibe aldı. Alınan bilgiye göre, şüphelilerin sosyal medyadan güven temin etmek amacıyla yüksek takipçi sayısına sahip kişilerin hesaplarını rızaları olmadan ya da para karşılığı kullandıkları belirtildi. Mağdurları dolandırmak için takipçi sayısı fazla olan hesaplarda para kazandırmış olduklarını gösteren sahte kupon ve para fotoğraflarını paylaşarak, sözde teşekkür videoları da paylaştıkları tespit edildi.

6 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN DÜĞMEYE BASILDI

Şüphelilerin, mağdurlara Türkiye Futbol Federasyonun da ve Milli Piyango İdaresi’nde yetkili danışmalık ofisi olduklarını söyledikleri, şikeli maçlarının olduklarını ve eşlerini de sahte ofislerde çalışan danışmanlar olarak tanıttıkları tespit edildi. Ünlü futbolcularla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak güven oluşturmaya çalışan şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşadıkları kaydedildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından düğmeye bastı. Ankara merkezli Bursa,Muğla ve Kastamonu’nun da içinde bulunduğu illerde eş zamanlı Kupon Operasyonu düzenledi ve 10 şahıs yakalanarak göz altına alındı.

İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#operasyon #Sahte kupon #ankara haberleri #ankara
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:50
İkindi 16:22
Akşam 19:10
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@