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Ankara’da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık şebekesi çökertildi

Kırşehir’de büyük inşaatlardan kablo çalarak devleti 1 milyon lira zarara uğratan 10 kişilik hırsızlık şebekesi, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen operasyonla çökertildi.

Asayiş 25.09.2019, 22:50
Ankara’da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık şebekesi çökertildi
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Kırşehir’de büyük inşaatlardan kablo çalarak devleti 1 milyon lira zarara uğratan 10 kişilik hırsızlık şebekesi, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen operasyonla çökertildi.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatı ve Kırşehir Cezaevi inşaatından bin 300 kilogram bakır malzeme çalarak devleti 1 milyon lira zarara uğratan 10 kişilik hırsızlık şebekesini alınan ihbar üzerine takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suç şebekesinin Kızılcahamam ilçesi civarında da hırsızlık yapmak için arayış içerisinde olduğu belirlendi. Zanlıların daha önceki olaylarda kullanıldığı tespit edilen araçlar ile ilçede bulunduklarını belirleyen Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Yapılan takipte şüphelilerin Kızılcahamam’da bir kahvehanede toplanacağını belirleyen polis ekipleri, adrese düzenlenen baskınla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahısların üst aramalarında çok miktarda para ele geçirildi. Zanlılar, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.

(İHA)
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