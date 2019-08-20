Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ankara’nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 05. 07’de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara’nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. (İHA)

Ankara Kaçıncı Deprem Bölgesinde?

Ankara deprem bölgesi seviyesi uzmanlar tarafından açıklanmış olup Ankara’nın ve İç Anadolu’dan birçok ilin yer aldığı deprem bölgesi kodu 4’tür. 4. Deprem bölgesinde yer alan Ankara, deprem riski ortalama olan şehirler arasında yer almaktadır.

Ankara’da yapılan şehircilik çalışmaları ve artan bina sayısı gibi nedenlerden dolayı bir deprem yaşanır ise tüm vatandaşların sığınaklara yerleşmesi gerektiğine dair haberler günümüzde sıkça duyulmaktadır. Ankara’nın bölgeleri de kendi içinde 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere farklı deprem bölgelerine ayrılmaktadır.

Ankara genel olarak 4. Deprem bölgesidir. Ankara’nın en risksiz yeri Çankaya bölgesi olup Çankaya’nın deprem bölge kodu 4 olarak belirlenmiştir. Ankara en risksiz deprem bölgesi olarak kabul edilmekte ve deprem yaşanma olasılığı oldukça az olduğu uzmanlar tarafından açıklanmaktadır.

Ankara ve Deprem

Ankara 4. Deprem bölgesinde yer almakta olan bir ildir. Uzman yorumlarına göre Aankara’da bir deprem yaşanma ihtimali oldukça az olup Türkiye’deki en risksiz şehirler arasında yer aldığı söylenmektedir.