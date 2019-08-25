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Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asayiş 25.08.2019, 21:59
Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara, akşam saatlerinde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.55’de merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara’nın birçok ilçesinde hissedildi.

(Musa Erdoğan/İHA)
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