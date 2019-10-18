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Ankara’da ByLock’tan 20 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8’i yakalandı.
Asayiş 18.10.2019, 09:29 18.10.2019, 09:34
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8’i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir” denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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