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Ankara’da otobüs kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Ankara’da özel halk otobüsünün yolcu durağına dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin isimleri belli oldu.

Asayiş 30.09.2019, 20:06
Ankara’da otobüs kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Ankara’da özel halk otobüsünün yolcu durağına dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin isimleri belli oldu.

Bugün Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde seyreden Baki A. idaresindeki 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü, Yeni Mamak Camii önündeki durağa daldı. Kazada durakta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin isimlerinin Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) ve Muzaffer Emre Sarıyıldız (21) olduğu öğrenildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk tespitlere göre halk otobüsü burada durağa bir şekilde dalıyor. Tabii teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten mi bunu arkadaşlar, incelemeden sonra tespit edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

(İrfan Çalışkan/İHA)
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