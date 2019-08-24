Anne Hacire Akar’dan tüm annelere ve ailelere çağrı

Diyarbakır’da oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar, oğlunun karakola teslim olduğu müjdesiyle eylemini sonlandırdı. Burada İHA’ya konuşan Akar, “Oğluma kavuştum çok mutluyum. Benim bir oğlum gitti, ikincisinin gitmemesi için mücadele ettim. Mücadelem sonuç verdi ve oğluma kavuştum. Tüm annelere çağrım: Çocuklarınıza sahip çıkın, çocukların kanı akmasın diye onları yalnız bırakmayın” dedi.

Diyarbakır’da çarşamba günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Mehmet Akar’ın annesi Hacire Akar’ın, oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonuç verdi. Eylemin üçüncü gününde polis ekipleri yaptıkları çalışmaların sonunda anne Hacire Akar’a müjdeli haber verildi. Oğlu Mehmet Akar’ın karakola giderek teslim olduğu haberini alan Hacire Akar, oğluna kavuşturuldu.

“BİR OĞLUM GİTTİ, İKİNCİSİ GİTMESİN DİYE ÖYLE BİR EYLEM YAPTIM”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan ve oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten anne Hacire Akar, “Oğluma kavuştuğum için çok mutluyum. Ben böyle bir eylemde bulunmasaydım belki de şimdi oğlum yanımda olmayacaktı. Benim bir oğlum daha önce PKK’lılar tarafından dağa götürüldü ve çıkan çatışmada öldü. Benim bir oğlumun daha böyle kurban edilmesine izin vermem. Bu yüzden eylemimi yaptım. Oğlum beni ilk gördüğünde ’anne benden uzak dur’ dedi. Fakat bana anne diye sesleniyor. Yürektir nasıl atayım onu. Asla oğlumu bırakmam” dedi.

“ANNELER EL ELE VERSİNLER, ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSINLAR”

Ailelere ve özellikle annelere seslenmek istediğini belirten Hacire Akar, “Benim ailelere ve annelere çağrım. el ele versinler. Çocuklarına sahip çıksınlar ki çocuklarının kanı akmasın” diye konuştu.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Öte yandan Mehmet Akar’ın bulunmasına ilişkin ise detaylarda ortaya çıktı. Polis ekipleri, Mehmet Akar’ı ve yanında bulunanları takibe alarak 3 gün boyunca gittikleri her noktayı didik didik inceledi. Sonunda önemli bulgulara rastlayan polis ekipleri şok baskınla Mehmet Akar’ı buldu. Akar ile birlikte HDP’li olduğu öğrenilen iki kişiyi de yakalayarak emniyete götürdü. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturması ise sürüyor.

(Sedat Irmak/İHA)