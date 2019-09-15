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Anne ve kızın üzerine dış cephe kaplaması düştü
Bartın’da kaldırımda yürüyen anne ile kızın üzerlerine bir binadan kopan dış cephe kaplaması düştü. Yaralanan anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 15.09.2019, 09:21
Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi’nde meydana gelen olayda caddede bulunan 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması bir anda kaldırma düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik’in (14) başlarına düşen kaplamalar anne ve kızının yaralanmasına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aynı binadan daha öncede dış cephe kaplaması düşmesi nedeniyle 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Akif Yaman/İHA)
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