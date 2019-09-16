Anne ve kızının yaralanma anı güvenlik kamerasında
Bartın’da kaldırımda yürürken üzerlerine dış cephe kaplaması düşen anne ve kızının yaralanma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bartın’da kaldırımda yürürken üzerlerine dış cephe kaplaması düşen anne ve kızının yaralanma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi’nde meydana gelen olayda, 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması bir anda kaldırma düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik’in (14) başlarına düşen kaplamalar anne ve kızının yaralanmasına neden oldu. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen anne ve kızın üzerine düşen malzemeler görülüyor.
Aynı binadan daha önce de dış cephe kaplaması düşmesi nedeniyle 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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