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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 25. gününe girerken, HDP il binasına girmek isteyen aileleri polis sakinleştirdi. Gerginlik sırasında bazı anneler fenalık geçirirken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 27.09.2019, 12:18
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 25. gününe girerken, HDP il binasına girmek isteyen aileleri polis sakinleştirdi. Gerginlik sırasında bazı anneler fenalık geçirirken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çocuklarının silah zoru ile kameralar karşısına çıkarıldığını belirten aileler HDP il binasına pet şişe atarak, evlatlarını istediklerini söyledi. Bu sırada annelerden bazıları fenalık geçirerek sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Ambulansa taşınan 2 anne tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı HDP il binası önündeki gerginlik ara ara devam ediyor.(Sedat Irmak - Murat Başal/İHA)
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