Annelik işte !

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Mersin’in Tarsus ilçesinde anne kedi kazada ölen yavrularının başında ayrılmadı.
Asayiş 30.07.2019, 14:31 30.07.2019, 14:39
Mersin’in Tarsus ilçesinde anne kedi kazada ölen yavrularının başında ayrılmadı.
Olay, Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Boncuk isminin verildiği kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokaktan geçen bir otomobilin altında kaldı. 3 yavru kedi ölürken, anne ve 1 yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu.
Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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