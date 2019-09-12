Annesinin kanı ile dolaba yazdı: "Bu mahallenin onuru var"
Bursa’nın Gemlik ilçesinde üniversite öğrencisi oğlu tarafından 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen kadın toprağa verildi.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde üniversite öğrencisi oğlu tarafından 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen kadın toprağa verildi.
Olay yerinde delil olarak sadece üzerine kan ile "Bu mahallenin onuru var" yazılan elbise dolabını incelemeye alan polis kadının katilinin üniversite öğrencisi öz oğlu olduğunu tespit etti.
Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan 48 yaşındaki Tülin Beygirci, mesai saati içerisinde gitmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelendi. İhbar üzerine tek yaşayan kadının evine giden polis ekipleri kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde Tülin Beygirci’yi evin hol kısmında kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede talihsiz kadının 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Polislerinin incelemesinin ardından Beygirci’nin cesedi Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
ANNESİNİN KANI İLE DOLABA YAZDI
İlk ifadesinde en son 10 gün önce Gemlik’e geldiğini belirten Karasu’nun polis ekiplerinin kendisine olay günü aldığı otobüs biletini ve güvenlik kamerası görüntülerini gösterince suçunu itiraf ettiği belirtildi.
Son sınıf öğrencisi olan Karasu’nun mezun olamadığı için annesinin baskısından çekindiğini, kendisini baskı altında hissettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Berke Karasu’nun hedef şaşırtıp olayı namus cinayeti şeklinde göstermek için elbise dolabına annesinin kanı ile "Bu mahallenin onuru var" diye yazdığı bildirildi. Sağ elinde kesi izleri tespit edilen Karasu emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
SON YOLCULUĞUNA MESAİ ARKADAŞLARI UĞURLADI
Öz oğlu tarafından öldürülen Tülin Beygirci, Küçük Kumla Mahallesi Sahil Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Talihsiz kadının cenazesine iş yerinden arkadaşları ailesi ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Tülin Beygirci, Küçük Kumla köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.(Hurşit Topal/İHA)
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