Antalya’da 1.5 tonluk midye operasyonu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kepez ilçesinde midye operasyonu yaptı. Sağlıksız koşullarda üretilen 1.5 ton midyeye el konuldu. Midyelerin Konyaaltı, Lara ve Kaleiçi’nde satıldığı tespit edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kepez ilçesinde midye operasyonu yaptı. Sağlıksız koşullarda üretilen 1.5 ton midyeye el konuldu. Midyelerin Konyaaltı, Lara ve Kaleiçi’nde satıldığı tespit edildi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye dolma üretildiği ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi. Merdiven altı olarak tabir edilen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 1 ton 550 kilogram sağlıksız midye dolma ele geçirildi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.
(İHA)
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