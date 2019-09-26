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Antalya’da 1.5 tonluk midye operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kepez ilçesinde midye operasyonu yaptı. Sağlıksız koşullarda üretilen 1.5 ton midyeye el konuldu. Midyelerin Konyaaltı, Lara ve Kaleiçi’nde satıldığı tespit edildi.

Asayiş 26.09.2019, 12:20 26.09.2019, 17:04
Antalya’da 1.5 tonluk midye operasyonu
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kepez ilçesinde midye operasyonu yaptı. Sağlıksız koşullarda üretilen 1.5 ton midyeye el konuldu. Midyelerin Konyaaltı, Lara ve Kaleiçi’nde satıldığı tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye dolma üretildiği ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi. Merdiven altı olarak tabir edilen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 1 ton 550 kilogram sağlıksız midye dolma ele geçirildi.

Ekipler, insan sağlığının hiçe sayıldığı, hijyen koşullarının olmadığı mekanlarda üretim yapan şahısların çuvalladıkları midye ve üretim için kullandıkları çeşitli malzemelere de el koydu. Operasyonlarda midye dolmaların bekletildiği 5 adet buzdolabı, 4 adet merdaneli çamaşır makinesi, 3 adet ocaklı tüpe ve çok sayıda araç gerece de el konuldu. Halkın sağlığını hiçe sayan şahıslara ise cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri merdiven altı midyelerin yoğun olarak Lara, Konyaaltı ve Kaleiçi’nde satıldığı bilgisini verdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

(İHA)

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