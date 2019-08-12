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Antalya’da 3 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde saat 15.00’te meydana gelen orman yangını tamamen kontrol altına alındı.
Asayiş 11.08.2019, 20:13
Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde saat 15.00’te meydana gelen orman yangını tamamen kontrol altına alındı.
Açıklama yapan Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Helikopterler yangın yerinden ayrıldı. Karadan arazözler vasıtasıyla soğutma çalışması yapılıyor" dedi.(İHA)
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