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Antalya’da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp
Antalya’nın Kumluca ilçesinde baltalı kişi ya da kişilerce kolundaki bileziği gasp edilen 92 yaşındaki yaşlı kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Asayiş 18.09.2019, 12:09
Antalya’nın Kumluca ilçesinde baltalı kişi ya da kişilerce kolundaki bileziği gasp edilen 92 yaşındaki yaşlı kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Öte yandan yaşlı kadının 3 ayrı yerinde darp izi bulunduğu bu izin balta ile yapıldığı ve vücudunun değişik yerlerinde kırık ve yara izlerinin bulunduğu tespit edildi. Yaşlı kadının hayati tehlikesi devam ederken, polisin olayı çok yönlü soruşturduğu bildirildi.(Ramazan Sarıkayalı/İHA)
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