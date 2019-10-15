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Antalya’da eğitim uçağı kazası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde havalanmak için hangardan çıkıp piste doğru giden eğitim uçağı, ters esen rüzgar sebebiyle yoldan çıktı. Kazada pilot yara almadan kurtulurken, uçakta hasar oluştu.

Asayiş 15.10.2019, 11:37 15.10.2019, 13:54
Antalya’da eğitim uçağı kazası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde havalanmak için hangardan çıkıp piste doğru giden eğitim uçağı, ters esen rüzgar sebebiyle yoldan çıktı. Kazada pilot yara almadan kurtulurken, uçakta hasar oluştu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Kumköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pilot Ersin Bilenin kullandığı Cesna 172W tipi eğtim uçağı, hangardan çıkıp piste doğru ilerlemeye başladı. Bu arada esen ters rüzgar sebebiyle yoldan çıkan uçak yolun kenarında bulunan Frenk yemişlerinin içine daldı. Ersin Bilen kazadan yara almadan kurtuldu. Uçağın Antalya Havalimanına gitmek için havalanmak üzere hangardan çıktığı öğrenildi.

(Arif Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kaza #uçak #eğitim #antalya
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