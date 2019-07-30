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Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 30.07.2019, 10:24
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 1 sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, 2 emekli albay, 8 muvazzaf Teğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 eski uzman çavuş ve 3 askeri okullardan atılan öğrenci olmak üzere toplam 15 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.(İHA)
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