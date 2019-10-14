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Antalya’da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın

Antalya’nın Finike ilçesinde hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın çıktı.

Asayiş 13.10.2019, 19:05
Antalya’da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın

Antalya’nın Finike ilçesinde hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın çıktı.

Olay, Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerleşim alanının içerisinde yer alan hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının büyümemesi için Finike Belediyesi iş makinaları da bölgeye sevk edildi.

Alanda sürekli yangın çıktığını ifade eden Kum Mahallesi Muhtarı Niyazi Yıldız, “Mahalle olarak bu durumdan çok rahatsızız. Belediyemize bu alanın buradan kaldırılmasını istedik ancak yeterli iş makinası olmadığı gerekçesi ile henüz kaldırılmadı" dedi.

(İHA)
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