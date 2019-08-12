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Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Papaz koyunda çıkan yangını söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Asayiş 11.08.2019, 17:04
Antalya’da orman yangını
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Papaz koyunda çıkan yangını söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın bugün saat 15.00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına 3 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve orman işçilerinin müdahalesi devam ediyor.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)
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