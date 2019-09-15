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Antalya’da seraları tehdit eden sazlık yangını korkuttu
Antalya’da sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Asayiş 15.09.2019, 20:33 15.09.2019, 21:09
Antalya’da sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.
İhbarın ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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