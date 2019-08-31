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Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Antalya’da tur otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Asayiş 30.08.2019, 23:31
Kaza, Akseki-İbradı yolu Çamlı Yokuş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz şoförü öğrenilemeyen 54 PN 888 plakalı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede 1 kişinin öldüğünü 17 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.(İHA)
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