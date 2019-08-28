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Antik kenti tehdit eden yangın söndürüldü
Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’ni tehdit eden orman yangını söndürüldü.
Asayiş 28.08.2019, 19:31
Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’ni tehdit eden orman yangını söndürüldü.
Kenti gezen Rus turistlerden Maksim Sapranski, "Yangını görünce çok korktuk. Tarihi yapıların yangından zarar görmesini istemeyiz. Şuan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Havadan müdahalenin yanında, karadan da güçlü bir söndürme yapılması gerekiyor" dedi.(İsa Akar-Cem Denny Ekici/İHA)
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