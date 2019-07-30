Apartman kapısını sıkıca tuttu, kadın hırsızları böyle yakalattı
Esenyurt’ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı sıkı sıkıya tuttu.
Olay, Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın oturduğu apartmana geldiğinde kapısını kurcalayan hamile iki kadını fark etti. Kadınlar bir süre sonra hızlı adımlarla kaçmaya başladı. Takip, kadınların başka bir sokakta apartmana girmesiyle son buldu. Kadınların kaçmasını engellemek isteyen mağdur kadın, polis ekiplerine haber vererek apartmanın kapısını iki eliyle sıkı sıkıya tuttu. Olaydan kısa süre sonra ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri geldi. Apartmanın en üst katına saklanan iki şüpheli kadın şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Emniyette yapılan sorgulamada gözaltına alınan bir şüphelinin başka bir suçtan daha aranmasının olduğu öğrenilirken şüpheli 2 kadının da hamile olduğu kaydedildi. Şüphelileri yakalatan kadının şikayeti üzerine olayla ilgili işlem yapıldı.(iha)
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