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Araç ve çeyiz eşyaları cayır cayır yandı
Söke-Milas karayolu Danişment Mahallesi’nde içinde çeyiz eşyası bulunan ve seyir halindeki araç ile içindeki çeyiz eşyaları tamamen yandı.
Asayiş 10.08.2019, 20:20 10.08.2019, 20:54
Söke-Milas karayolu Danişment Mahallesi’nde içinde çeyiz eşyası bulunan ve seyir halindeki araç ile içindeki çeyiz eşyaları tamamen yandı.
İtfaiye ekiplerinin yanan araca yaptığı tüm müdahaleye rağmen araç ve içindeki çeyiz eşyaları tamamen yandı. Eşyalar arasında beyaz eşyaların çoğunlukta olduğu öğrenildi.
(Bekir Tosun/İHA)
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