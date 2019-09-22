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Aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı: 1 ölü
Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Asayiş 22.09.2019, 14:51
Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olaya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik devriye ekipleri müdahale etti. Mehmet A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(İHA)
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