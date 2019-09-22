Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York şehrine geldi
TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş paketlerini yeniledi
Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu
Yaşayan tarih Fatma Nine, yıllara meydan okuyor
Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı
Rodrigues’in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi
Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan’da muhtarlık kavgası: 4 yaralı
Tunceli, teröristlere mezar oldu

Aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı: 1 ölü

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş 22.09.2019, 14:51
Aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı: 1 ölü
banner63

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Saraycık köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mehmet Akdeniz idaresindeki 67 EY 696 plakalı aracıyla köy içerisindeki yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 60 metreden yolun sol tarafında bulunan dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan sürücüye kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Olaya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik devriye ekipleri müdahale etti. Mehmet A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
İmsak 05:06
Güneş 06:29
Öğle 12:46
İkindi 16:11
Akşam 18:53
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Fatih Karagümrük 5 9
4. Keçiörengücü 5 9
5. Bursaspor 5 9
6. Hatayspor 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. West Ham 6 11
5. Bournemouth 6 10
6. Tottenham 6 8
7. M. United 6 8
8. Burnley 6 8
9. Sheffield United 6 8
10. Chelsea 5 8
11. Arsenal 5 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 5 10
2. Sevilla 4 10
3. Real Sociedad 5 10
4. Atletico Madrid 5 10
5. Villarreal 5 8
6. Real Madrid 4 8
7. Athletic Bilbao 4 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Deportivo Alaves 4 5
13. Valencia 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@