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Araçların üzerine devrilen okul çatısının enkazı kaldırıldı
Maltepe’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Çatının enkazı olay yerinden kaldırıldı.
Asayiş 05.10.2019, 14:17
Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle çökerek yol üzerinde bulunan 10’a yakın aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldiği görülürken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çatının enkazı ekiplerin çalışmalarıyla olay yerinden kaldırıldı.(Metin Başar/İHA)
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