Son Dakika
Ankara'da "Coğrafi İşaretler Zirvesi"nde renkli görüntüler
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye aleyhtarı karar!
Zerdalitepe'de bir kişi tartıştığı karısını öldürdü
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul Ekonomi Zirvesi, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor
Kıvanç Tatlıtuğ'a 10 yıla kadar hapis istendi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi
Ali Koç PFDK’ya sevk edildi
Bitkisel yağda “üretim seferberliği“ çağrısı
3 jinekolojik kanser türü, kadınları tehdit ediyor!

Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 19.09.2019, 11:47
Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Araklı Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize’den Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 PK 685 plakalı içi su şişesi ile dolu araç, tünel içerisinde dörtlüleri yanık vaziyette duran 61 DT 227 plakalı araca dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarparak takla attı. Kazada, 61 DT 227 plakalı araçta bulunan Veli ve Fatma Çakır yaralanırken, yaralılar Araklı İtfaiye ekiplerinin çabaları ile araçtan çıkartıldı. 61 PK 685 plakalı aracın sürücüsünün de yaralandığı kaza sonucu etrafa saçılan su şişeleri ve kaza nedeniyle yol kısa süreli ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları sonrasında ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Yusuf Genç/İHA)
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@