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Ardahan'da aynı noktada iki trafik kazası: 2 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da aynı noktada meydana gelen iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 J 2443 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Artvin yol ayırımı kavşağında direksiyon...

Asayiş 18.09.2019, 00:03 18.09.2019, 15:16
Ardahan'da aynı noktada iki trafik kazası: 2 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da aynı noktada meydana gelen iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 J 2443 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Artvin yol ayırımı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Aynı kavşakta akşam geç saatlerde ise Selahattin Savaş yönetimindeki 75 AU 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Heydar idaresindeki 21 AA 394 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler hafif yaralandı.

#ardahan #Aynı noktada #trafik kazası
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