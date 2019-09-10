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Ardahan’da terör örgütüne ait sığınak bulundu

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Senemoğlu köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerini önlemek amacıyla yapılan operasyonlar kapsamında tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Asayiş 10.09.2019, 14:42 10.09.2019, 15:20
Ardahan’da terör örgütüne ait sığınak bulundu

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Senemoğlu köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerini önlemek amacıyla yapılan operasyonlar kapsamında tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Göle ilçesi, Senemoğlu köyü kırsalında bir sığınak belirlendiği ifade edildi. Sığınağın BTÖ mensuplarınca önceki yıllarda kullanıldığı ve güncelliğini yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sığınakta, 40 adet muhtelif büyüklükte tüp, 5 adet EYP yapımında kullanılan pil düzeneği, 5 adet örgütsel doküman (basılı kitap), 4 muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi.

Söz konusu malzemelerin olay yerinde imha edildiği, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#göle ilçesi #terör örgütü #ardahan
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