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Arızalanan motosikletini yol kenarında böyle yaktı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kişi, seyir halindeyken arızalanan motosikletini yol kenarında yaktı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 04.08.2019, 14:08
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kişi, seyir halindeyken arızalanan motosikletini yol kenarında yaktı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen olay anında şahsın motosikleti ile yol kenarında durduğu görülüyor. Şahıs daha sonra motosikleti yol kenarında ters çevirerek yakıyor. Motosiklet alev alev yanarken şahıs olay yerinden yürüyerek uzaklaşıyor.(Enes Azmak/İHA)
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