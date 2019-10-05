Arkadaşına yardım ederken dereye düşen kişi yaralandı
- Burdur'da bir kişi, ayakkabısı dere yatağına düşen arkadaşına yardım etmek isterken yaklaşık 6 metre yükseklikten kendisi de dereye düşerek yaralandı
Asayiş 05.10.2019, 19:24 05.10.2019, 20:51
BURDUR (AA) - Burdur’da, ayakkabısı dere yatağına düşen arkadaşına yardım etmek istediği sırada kendisi de dereye düşen kişi yaralandı.
Yusuf Yanardağ'ın, kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde arkadaşı Hüseyin Gürcü ile oturduğu sırada ayakkabısı, çevresi yükseltilmiş yaklaşık 6 metre derinliğindeki dereye düştü.
Ayakkabısını almak için indiği dereden çıkmakta zorlanan Yanardağ, arkadaşı Hüseyin Gürcü’den yardım istedi.
Yanardağ'a yardım etmek istediği sırada dengesini kaybederek dereye düşen Gürcü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaralanan Gürcü ile Yanardağ'ı dere yatağından çıkardı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Gürcü, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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