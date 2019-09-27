Arkadaşının ittiği üniversiteli genç kız asansör boşluğuna düştü
Konya’da üniversite öğrencisi genç kız, tartıştığı araştırma görevlisi arkadaşı tarafından itildiği sırada asansör kapısının açılması sonucu boşluğa düştü. Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Asayiş 27.09.2019, 15:07
Konya’da üniversite öğrencisi genç kız, tartıştığı araştırma görevlisi arkadaşı tarafından itildiği sırada asansör kapısının açılması sonucu boşluğa düştü. Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri Mustafa Kafes’i gözaltına aldı. Kafes’in ifadesinde, olay anında sinirli olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Kafes çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İbrahim Yetkin/İHA)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:34
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2