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Arnavutköy’de alkollü içecek firmasına operasyon

Arnavutköy’de vergi kaçakçılığı yapan alkollü içecek firmasının üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan tekrar kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 08.09.2019, 12:30
Arnavutköy’de alkollü içecek firmasına operasyon
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Arnavutköy’de vergi kaçakçılığı yapan alkollü içecek firmasının üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan tekrar kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da faaliyet gösteren bir şarap şirketinde üretilen alkollü içeceklerin üzerinde bulunan folyo kaplamanın uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığı, bu içkilerin perakende işletmeler tarafından açılarak satıldığı, bandrollü kapüşonların müşteriye verilmeden bir miktar ücret karşılığı üretici firmaya tekrar verildiği ve bu şekilde mükerrer bandroller üzerinden yeni şaraplar üretilerek vergi kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 23 Ağustos günü Arnavutköy’de bulunan firmanın üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yapan işletmelere gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda; A.C.K (69), C.E. (24), A.D. (58) ve S.Y. (48) isimli erkek şahıslar gözaltına alındı.

Aramalarda, 17 bin 552 adet mükerrer kullanılan TAPDK bandrollü dolu şarap şişesi, 6 bin 400 litre şarap sıvısı, 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)
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