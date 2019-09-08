Arnavutköy’de alkollü içecek firmasına operasyon
Arnavutköy’de vergi kaçakçılığı yapan alkollü içecek firmasının üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan tekrar kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Arnavutköy’de vergi kaçakçılığı yapan alkollü içecek firmasının üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan tekrar kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 23 Ağustos günü Arnavutköy’de bulunan firmanın üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yapan işletmelere gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda; A.C.K (69), C.E. (24), A.D. (58) ve S.Y. (48) isimli erkek şahıslar gözaltına alındı.
Aramalarda, 17 bin 552 adet mükerrer kullanılan TAPDK bandrollü dolu şarap şişesi, 6 bin 400 litre şarap sıvısı, 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.(İHA)
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