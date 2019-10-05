Arnavutköy’de can pazarı
Edirne’de sınırdışı edilmeyi bekleyen göçmenleri taşıyan bir tır Arnavutköy’de yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmak isteyen tır şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savururken, 34 göçmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edirne’de sınırdışı edilmeyi bekleyen göçmenleri taşıyan bir tır Arnavutköy’de yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmak isteyen tır şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savururken, 34 göçmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 04,00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Edirne’de sınırdışı edilmeyi bekleyen 100’ün üzerinde Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu göçmenlerin içinde bulunduğu tır, yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Göçmenler neye uğradığını şaşırırken, kazanın etkisini atlatan tır sürücüsü ise kaçmak için aracın plakalarını söktü.
TIRIN PLAKALARINI SÖKEREK, DORSEYİ KALDIRIP GÖÇMENLERİ SAĞA SOLA SAVURDU
34 GÖÇMEN HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay yerinde çalışma yapan sağlık ekipleri 34 göçmene müdahalede bulunarak ambulansa aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı 34 göçmen en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı olmayan göçmenler ise otobüslere bindirilerek polis merkezine götürüldü. Öte yandan göçmenlerin tır şoförüne kişi başı yaklaşık 2 bin dolar verdikleri öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, kaçan tır şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
Olayı anlatan petrol çalışanı Nurullah Gülten, "İlk başta baktık 10-15 kişi geldi buradan. Birisinin suratı parçalanmıştı. Ne olduğunu sorduk tır devrildi dediler. Ardından biz polisi aradık ambulansı aradık. Damper devrilmiş suratları paramparça olanlar vardı" dedi.(Erdal Can İçelli - Vedat Bayraktar - Selim Bayraktar/İHA)
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