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Arnavutköy’de trafik kazası: 2 yaralı

Arnavutköy’de yük dolu tırın sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol kenarında bulunan ağaca ardından da set koruma duvarına çarparak yan yattı. Tır içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yol üzerinde kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Asayiş 11.09.2019, 16:53 11.09.2019, 17:31
Arnavutköy’de trafik kazası: 2 yaralı
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Arnavutköy’de yük dolu tırın sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol kenarında bulunan ağaca ardından da set koruma duvarına çarparak yan yattı. Tır içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yol üzerinde kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Yassıören Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CAC 219 plakalı içi gıda yüküyle dolu tır yolda seyir halinde ilerliyordu. Bir anda tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol kenarında bulunan ağaca ardından da set koruma duvarına çarparak yan yattı. Yol üzerinden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN ŞOFÖR YARDIMCISI ARAÇ İÇERİSİNDEN UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA ÇIKARTILDI

Kaza sonrası tır şoförü kendi imkanlarıyla şoför mahallinden çıkarken, yardımcısı Şemsettin Yaşar tır içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri set duvarıyla şoför kabini arasında kalan Şemsettin Yaşar’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Germe, Hadımköy ve Arnavutköy itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrasında yaralı şoför yardımcısı tır içerisinden çıkartılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Yaralı şoför yardımcısı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yol üzerinde kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri yolda kontrollü trafik akışını sağlarken kaza yerine gelen İETT’ye bağlı vinç yan yatan tırı olay yerinden kaldırdı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #trafik kazası #kaza #Arnavutköy
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