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Arnavutköy’de yola düşen kimyasal yüklü bidonlar paniğe yol açtı
Arnavutköy’de bir kamyondan yol kenarına düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı. Bir firma yetkilisi, kimyasal maddenin kumaş yapımında kullanıldığını ve hiçbir zararının olmadığını söyledi.
Asayiş 01.10.2019, 20:45
Arnavutköy’de bir kamyondan yol kenarına düşen kimyasal madde yüklü bidonlar paniğe yol açtı. Bir firma yetkilisi, kimyasal maddenin kumaş yapımında kullanıldığını ve hiçbir zararının olmadığını söyledi.
"FOSFORİK ASİT OLDUĞU İÇİN HİÇBİR SIKINTISI YOK"
Bidonları yola savrulan firmanın yetkililerinden Adnan Arılı, kimyasal maddenin zararsız olduğunu belirterek, "Fosforik asit olduğu için hiçbir sıkıntısı yok. Kumaşa katılı olan bir maddedir. Şuanda yolda olmasının herhangi bir sakınca yoktur" dedi.(İHA)
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