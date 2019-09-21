Son Dakika
Kar Karadeniz’de yüzünü gösterdi
Kayseri’de kazanan yok: 1-1
“3. Ağrı Bal Festivali“ başladı
Eşini öldüren zanlı 5 yıl sonra yakalandı
Erdoğan, "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamam"
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy, "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu
Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

Arnavutluk’ta art arda iki deprem

Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.6 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Asayiş 21.09.2019, 18:09
Arnavutluk’ta art arda iki deprem
banner63

Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.6 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.6 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kurumun geçtiği bilgiler arasında depremlerden ikisinin Orta Adriyatik sahilinde yer alan Durres bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Denizlispor 5 8
3. Çaykur Rizespor 4 8
4. Fenerbahçe 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Hatayspor 4 8
5. Fatih Karagümrük 4 8
6. Altay 5 8
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Osmanlıspor 5 7
11. Adana Demirspor 4 6
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Norwich City 6 6
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@