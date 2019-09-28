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Artvin’in Borçka ilçesinde sel

Artvin’in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.

Asayiş 28.09.2019, 09:45 28.09.2019, 10:11
Artvin’in Borçka ilçesinde sel
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Artvin’in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.

Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #borçka #Artvin
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