Flaş HaberDalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı
Üsküdar’da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı. Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.
Asayiş 03.10.2019, 14:19 03.10.2019, 14:28
Üsküdar’da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı. Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.
Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi’nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı. Durumun bildirilmesiyle tarihi kalıntılar üzerinde görevliler tarafından çalışmalar başlatıldı. Tarihi kalıntıların bulunduğu alan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.
Yolun altından çıkan tarihi kalıntılar drone ile görüntülendi.
(Halit Arslan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:40
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2