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Asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar’da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı. Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.

Asayiş 03.10.2019, 14:19 03.10.2019, 14:28
Asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı
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Üsküdar’da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı. Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi’nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı. Durumun bildirilmesiyle tarihi kalıntılar üzerinde görevliler tarafından çalışmalar başlatıldı. Tarihi kalıntıların bulunduğu alan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

Yolun altından çıkan tarihi kalıntılar drone ile görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asfalt #istanbul #asayiş #üsküdar
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