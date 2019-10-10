Son Dakika
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2019
Akçakale’de bir eve havan topu isabet etti
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçakları hareketliliği
Kara harekatı başladı, Komandolarımız Fırat'ın doğusunda
YPG/PKK evlerden saldırıyor!
Sayısal Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı

Aşırı hız ölüm getirdi

Bursa’da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere girdi. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 10.10.2019, 08:56
Aşırı hız ölüm getirdi
banner63

Bursa’da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere girdi. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre aşırı hızlı olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camından içeriye giren bariyer kimliği belirlenemeyen sürücünün kafasına isabet etti. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı. Öte yandan, olası bir kazanın yaşanmaması için trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Araç sürücüsünün üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı için ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Serkan Akkuş/İHA)
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@