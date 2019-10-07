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Aşırı kağıt yüklü otomobil trafiği tehlikeye atarak yoluna devam etti
Başkentte otomobilinin üzerine aşırı ağırlık yükleyen bir kişi trafikteki araçları tehlikeye atarak yoluna devam etti.
Asayiş 06.10.2019, 20:59 07.10.2019, 10:14
Başkentte otomobilinin üzerine aşırı ağırlık yükleyen bir kişi trafikteki araçları tehlikeye atarak yoluna devam etti.
(İHA))
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