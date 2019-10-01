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Askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

Suriye sınırında devriye görevi yapan askerin araç şarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı

Asayiş 01.10.2019, 10:07 01.10.2019, 10:32
Askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı
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Suriye sınırında devriye görevi yapan askerin araç şarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Eşme Mahallesi’nde Suriye sıırı bölgesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker (er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

(Metin Faruk Tamer/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#araç şarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı #Suriye sınırında devriye görevi yapan #Askeri araç şarampole devrildi
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