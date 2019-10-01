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Askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı
Suriye sınırında devriye görevi yapan askerin araç şarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı
Asayiş 01.10.2019, 10:07 01.10.2019, 10:32
Suriye sınırında devriye görevi yapan askerin araç şarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı
Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Eşme Mahallesi’nde Suriye sıırı bölgesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker (er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
(Metin Faruk Tamer/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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