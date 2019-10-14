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Askeri araç taşıyan tırda yangın
Mersin’in Tarsus ilçesinde askeri araç taşıyan tırda yangın çıktı.
Asayiş 13.10.2019, 23:48
Olay, Pozantı-Tarsus TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır bölgesine sevk edilen askeri konvoydaki bir tırda yangın çıktı. Tırın dorsesindeki askeri iş makinesi, yangın büyümeden indirildi. Askeri konvoydaki diğer sürücülerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.(İHA)
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