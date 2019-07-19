Askeri araca roketli saldırı! 1 Binbaşı şehit oldu, 6 asker yaralandı

Bitlis’in Bölükyazı köyü kırsalında askeri araca PKK’lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi. Hain saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralındı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir." denildi.

(İHA)

Kuzey Irak’ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu ve 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı kapsamında Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

