Askeri araca roketli saldırı! 1 Binbaşı şehit oldu, 6 asker yaralandı
Bitlis’in Bölükyazı köyü kırsalında askeri araca PKK’lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi. Hain saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralındı.
Askeri araca roketli saldırı! 1 Binbaşı şehit oldu, 6 asker yaralandı
Bitlis’in Bölükyazı köyü kırsalında askeri araca PKK’lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi. Hain saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralındı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir." denildi.
(İHA)
Kuzey Irak’ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı kapsamında Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
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